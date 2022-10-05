Merkezefendi Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen piyano, bağlama, keman, gitar, bateri, çello, ritim, bas gitar, klarnet ve şan kurslarının başvuruları bugün başladı. On farklı branşta düzenlenecek olan kurslara 8 ila 50 yaş aralığındaki Merkezefendililer başvurabilecek. Bire bir olarak verilecek eğitimlere katılım kontenjanla sınırlıdır. Branşlarında uzman eğitmenler tarafından Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak no:11/A bulunan kurs merkezinden yapılacaktır. Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden de kurslar hakkında detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

“İstedikleri branşta eğitim alabilecekler”

Sanata saygılı müzisyen yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizdeki vatandaşlarımıza sanattan kültüre, spordan eğitime birçok alanda kurs veriyoruz. Kursiyerlerimize istediği branşta eğitim alma imkanı sağlıyoruz. Amatör veya profesyonel müzik yapmak isteyen öğrencilerimize müzik eğitimleri branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Öğrencilerimizin müzikal becerilerini bilgiyle donatacağız. Yeni dönemde de kurslarımızın yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Müziğe ve enstrümana ilgi duyan tüm sanatseverleri kurslarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.