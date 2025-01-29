Merkezefendi Belediyesi tüm vatandaşları sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kış spor okullarında kayıt süresi uzatıldı.
Merkezefendi Belediyesi, kış dönemi spor kurs kayıt sürelerini uzattı. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç, pilates, zumba, fitness, güreş, izcilik, boks ve kaleci branşlarında verilecek olan kış spor okulları kurslarında kayıt süresi uzatıldı.
16 branşta verilecek kurslara başvurular Merkezefendi Belediyesi internet adresinden veya tesislerden şahsen yapılacak.
Kaynak: iha