Merkezefendi Belediyesi’nde ’Kırsal Kalkınma Eylen Planı’ dahilinde kadın üreticilere dağıtılan küçükbaş hayvanlar ilk kuzularını kuzulamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üreticilerimizin yetiştirdiği hayvanlarla, hayvansal üretime katkı sağladık” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerinde yaşayan 59 kadın üreticiye toplam 354 koyun ve koç ile 6 aylık yem desteği sağlamıştık. Proje çerçevesinde kadınları desteklemek üzere verilen koyunlar, artarak çoğalmaya devam ediyor. Altındere Mahallesi’nde ikamet eden 59 kadın üreticiden birisi olan Feride Akçay ve eşi Nihat Akçay de hibe edilen koyunlara ve koça gözü gibi bakıyor.

Çiftçiden Başkan Doğan’a teşekkür

Altındere Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Nihat Akçay ve eşi Feride Akçay, “Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan bize beş koyun, bir koç ve yem desteği sağladı. Kadın üretici olan eşimin üzerinden bizlere verilen koyun ve koçlar ile verimli üretime devam ediyoruz. Bir hafta önce bir kuzumuz daha doğdu. Hep beraber bu yaylada koyunları ve koçları otlatıyoruz. Babadan kalma yerimizde, yolumuz var, suyumuz var düzenimiz iyi. Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a kadınlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Üretime katkı sağlıyoruz”

Üreticinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise “Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte insana dokunan, insan odaklı projeler ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde 7 mahallemizde, kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteğinde bulunmuştuk. Bu proje sayesinde üreticilerimizin ürettiği hayvanlarla, hayvansal üretime katkı sağlamış olduk. Merkezefendi’de girişimci kadınlar ile üretimi artırarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacağız” diye konuştu.