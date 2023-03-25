Merkezefendi Belediyesi fırın, pastane ve lokantalardaki kontrol ve denetimlerini Ramazan ayında da yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmeleri için ekiplerimiz titizlikle çalışıyor” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nce ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ekmek ve pidelerin fiyat ve gramajı, un depolama ve ekmek imalat yerleri ve çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu gibi konularda kontroller gerçekleştiriyor.

“Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemli”

Denetimlerin sıkı bir şekilde Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ramazan ayında gıda güvenliği ve sağlığımız için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelindeki fırın, pastane ve lokantalarda geniş olarak denetimlerini sürdürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Çalışmalarımızı bu düşünce ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.