Merkezefendi Belediyesi tarafından İngilizce öğrenmek isteyen 7 yaş ve üzeri vatandaşlara kurs verecek.

Merkezefendi Belediyesi’nce eğitime verilen destekler hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından başvuru yapacak katılımcılara A1 seviye İngilizce kursu verecek. Merkez Kütüphane’de verilecek kursların kayıtları 13-19 Mart tarihleri arasında başlıyor. İngilizce (A1) kursuna Merkezefendi’de ikamet eden 7 yaş ve üzeri vatandaşlar, Merkez Kütüphane’den başvuru yapabilecek. Kayıtlar kontenjan ile sınırlandırılacak.

“Yabancı dil bilmeyen kalmasın istiyoruz”

Vatandaşların gelişimi ve eğitimi konusunda her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gençlerimiz, öğrencilerimiz bizlerin geleceğidir. Onlar geleceğimizin teminatıdır. Merkezefendi’de herkesin yabancı dil öğrenmesini istiyoruz. Eğitim, bir ülkenin en önemli konularından biridir. Eğitim seviyesi yüksek ülkeler, sürekli gelişen ve refah seviyesi yüksek olan ülkelerdir. Bizler de bu düşünce ve anlayış ile eğitime elimizden geldiğince destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Öğrencilerimizin ve kendini geliştirmek isteyen hemşerilerimizi İngilizce kursumuza bekliyorum” diye konuştu.