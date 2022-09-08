Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfeleri açıldı.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfeleri açıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hane bütçelerine destek olması amaçlanarak hizmete sunulan Merkezefendi Halk Ekmek, öncelikle belirlenen dört mahalledeki büfelerde satışlara başladı. Kaliteli ve lezzetli ekmek sunmak için kurulan Merkezefendi Halk Ekmek; Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası ve Sümer Kapalı Pazar Yeri’nin yanına kurulan büfelerde ekmekler 3 TL’den satışa sunuluyor. Merkezefendi Halk Ekmek, satışların başlamasıyla ilgi ve beğeni topladı. Vatandaşlar Pazar günleri hariç haftanın altı günü Merkezefendi Halk Ekmek’i saat 07.00’den itibaren alabilecek.

“Aile bütçelerine ciddi anlamda katkı sağlayacak”

Merkezefendi Halk Ekmek büfelerini ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ekmekleri vatandaşlara kendi elleriyle teslim etti. Sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisinin eklendiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sıcacık bir hizmeti daha Merkezefendi’mizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ bu sabah itibariyle hizmete açıldı. Sıkıntı çeken insanlarımıza bir nebze de olsa belediye olarak destek olalım diye Merkezefendi Halk Ekmek uygulamasını dört mahallemizde faaliyete geçirdik. İlerleyen haftalarda ilçemizin birçok noktasına kurulacak olan büfelerimiz hizmet vermeye başlayacak. Saat 07:00’den itibaren her sabah bütçe dostu Halk Ekmeği büfelerimizden alabilirsiniz. Aile bütçelerine ciddi anlamda katkı sağlayacak olan Merkezefendi Halk Ekmek uygulamasının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.