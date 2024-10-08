Merkezefendi Belediyesi, motosiklet tutkuluları için ‘İleri ve Güvenli Sürüş Eğitim Semineri’ düzenliyor.

Merkezefendi Belediyesi, birçok farklı alanda seminer düzenlemeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘İleri ve Güvenli Sürüş Eğitimi Semineri’ düzenlenecek. Motosiklet Eğitmeni Alparslan Bulut’un konuşmacı olarak katılacağı seminerde motosiklet sürücülerinin hem kendi güvenliğinin hem de çevrelerindeki diğer vatandaşların güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda bilgilendirmelerde bulunulacak. Seminer, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkez’inde gerçekleştirilecek.