Merkezefendi Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi’nde toplu iftar programını binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Bugün ise Akkonak Mahallesi Akkonak Açık Pazar Yeri’nde toplu iftar programını gerçekleştirecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale gelen mahalle iftarları tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayında orucunu açmak isteyen vatandaşları bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını Değirmenönü Mahallesi Karaman Kapalı Pazaryeri’ne kurdu. Gerçekleştirilen iftar programına binlerce Merkezefendili katılarak orucunu beraber açtı. İftar programı sonrası tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi.

Oruçlar Akkonak Mahallesi’nde açılacak

Değirmenönü Mahallesi’ndeki iftar programının ardından Merkezefendi Belediyesi, 14 Nisan Cuma (bugün) günü Akkonak Mahallesi Akkonak Açık Pazar Yeri’nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının huzurunun yaşanacağı programda tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterileri olacak.

“Ramazanın bereketini sizlerle birlikte paylaşıyoruz”

Ramazan’ın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir tarafta deprem bölgesinde çalışmalarımız sürdürüyor, bir taraftan da Ramazan’ın bereketini maneviyatını Merkezefendimizde sizlerle birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Ramazan; dostluk, paylaşmak, kardeşlik ve bir arada olmak demektir. Bu kalabalık sofralarda birlikte mutlu bir şekilde yemeğini eşimizle ve dostumuzla paylaşmak demektir. O kadar mutluyuz ki; Merkezefendili vatandaşlarımızın ilgisi ve teveccühü dört yıldır bizimle birlikte. Bize inandıkları, güvendikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz bizlere inandı, her daim yanımızda oldu. Bizler de hemşehrilerimize söz verdiğimiz proje ve işlerimizi bir bir yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.