Merkezefendi Belediyesi’nin hizmete açtığı ‘Hobi Bahçesi’nin yeni sahipleri kura çekimi ile belirlendi. Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan, doğal meyve ve sebze yetiştirmeyi sağlayan ‘Hobi Bahçesi’nin yeni sahipleri kura çekimi ile belirlendi. Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekilişiyle Hobi Bahçesi’ne sahip olacak 95 talihli belli oldu. 101 parselin bulunduğu bahçelere ilgi yoğun oldu. Kura çekiminde önce asil talihliler belirlendi. Daha sonra şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için ayrı bir kura çekimi gerçekleştirildi. Bu çekilişte de belirlenen parseller sahiplerini buldu. Geriye kalan vatandaşlar için tekrar çekiliş yapılarak yedek listesi oluşturuldu.

Çekilişte parsel sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşmeler 23 Ekim 2024 ile 8 Kasım 2024 tarihleri arasında Merkezefendi Belediyesi’nde yapılacak. Bu tarihler arasında sözleşme yaptırmayan vatandaşlar hakkını kaybetmiş sayılacak. Hakkını kaybeden kişilerin yerine, yedek listedeki vatandaşlar ilk sıradan başlamak üzere çağrılacak. Hobi bahçesi yeni dönem kura çekimine katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Hobi Bahçesi’nin yeni sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.