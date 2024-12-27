Merkezefendi Belediyesi, halk oyunları kurslarına başvurularının başladığını duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından halk oyunları kursu verilecek. Harmandalı, Alyazmam, Kerimoğlu, Tavas Zeybeği, Roman, Teke ve Kaşık branşlarındaki kurslara başvurular kontenjanla sınırlı. Minik 7-9, Yıldız 10-13, Gençler 14-17, Büyükler 18 yaş ve üzeri Merkezefendililerin faydalanabileceği kurslara başvurular Merkezefendi Kültür Merkezi, Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi ve Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’nden yüz yüze yapılacak.

Başvuruların ardından, kursiyerlere yönelik eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Kursiyerler, hem fiziksel hem de kültürel açıdan gelişim fırsatı bulacakları bu kurslar sayesinde, yöresel dansları öğrenme ve sergileme imkanı elde edecek.