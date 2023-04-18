Merkezefendi Belediyesi, Yenişehir Mahallesi’nde toplu iftar programını binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Doğan, “Bu zor günlerde Halil İbrahim sofralarında hemşerilerimizle bir araya gelerek tekrardan umudu birlikte yeşerteceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale getirilen mahalle iftarları devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahalle sakinlerini bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını Yenişehir Mahallesi Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu Bahçesi’nde kurdu. Gerçekleştirilen iftar programına katılan binlerce Merkezefendili oruçlarını hep beraber açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi. İftar programına, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

“Umudu birlikte yeşerteceğiz”

Deprem bölgelerine ve Merkezefendi’de yapılan yatırımlara devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir taraftan deprem bölgelerine desteğimiz devam ediyor bir taraftan en çok ihtiyacımız olan; birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu ve Halil İbrahim sofrasını Merkezefendimizdeki 50 mahallemizde kurmaya çalışıyoruz. Ramazan demek, barış demek, yardım etmek demek, bir elin verdiğini diğer elin görmemesi demektir. Bu zor günlerde Halil İbrahim sofralarında hemşehrilerimizle bir araya gelerek tekrardan umudu birlikte yeşerteceğiz. Ekonomik krizin, umutsuzluğun ve mutsuzluğun had safhada olduğu bu günlerde, insana dokunan insan odaklı projelerle Merkezefendimize hizmet etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İftar sofrası Kayaköy Toki’de kurulacak

Yenişehir Mahallesi’ndeki iftar programının ardından Merkezefendi Belediyesi, 17 Nisan Pazartesi (bugün) günü Kayaköy TOKİ / Hacıeyüplü Muhtarlığı arkasında toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının maneviyatının yaşanacağı programda tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterilerinin yanı sıra, çocuklara ve yetişkinlere çeşitli ikramlar da verilecek.