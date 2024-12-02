Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının ilki gerçekleştirildi. Başkan Doğan, “Sınavlara hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime olan destekleri devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenleniyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde yapılacak sınavların ilki gerçekleştirildi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’ndaki sınavlar, iki günde de gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Bir sonraki ücretsiz deneme sınavlarının günü ve saati önümüzdeki günlerde Merkezefendi Belediyesi tarafından duyurulacak.