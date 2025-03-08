Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayı özel etkinlikleri kapsamında, Türk müziğinin sevilen ismi Fatih Erkoç, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Sevilen sanatçının seslendirdiği şarkılar ile herkesin keyif aldığını ifade eden Başkan Doğan, "Sanatçımız Fatih Erkoç ve ekibine, bizleri bu güzel akşamda yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi sanat ve kültür etkinliklerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Ayı Özel Programı kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçısı Fatih Erkoç sahne aldı. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki konsere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleştirilen konsere Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran müzikseverler, Fatih Erkoç’un eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı. Erkoç, sevilen şarkılarının yanı sıra Ramazan ayına özel eserler de seslendirerek dinleyicilerden büyük alkış aldı.

"Ramazan ayına yakışır bir akşam"

Ramazan ayının huzurunu ve birlikteliğini yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam, Merkezefendi Belediyesi olarak Ramazan ayının manevi atmosferine yakışır, gönüllerimizi coşturan, ruhumuzu dinlendiren özel bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte değerli sanatçımız Fatih Erkoç’un şarkılarını dinledik. Erkoç’u ilçemizde, bu merkezimizde konuk etmek; hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi bizi memnun etti. Sanatçımız Fatih Erkoç ve ekibine, bizleri bu güzel akşamda yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.