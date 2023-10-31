Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ikinci taksiti için ödemeler 01 Kasım Çarşamba günü başlıyor.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ikinci taksiti için ödemeler 01 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Ödemeler 30 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan vezneler hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksitinin ödenmesi hususunda Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlarımız, ikinci taksitlerini internet adresinden kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödeme yapabilecek” ifadeleri kullanıldı.