Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 2 Aralık 2024 günü olduğunu duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ikinci taksiti için ödemeler başladı. Ödemeler 2 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan vezneler hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.