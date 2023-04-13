Her yıl Ramazan ayına özel olarak yapılan ‘Merkezefendi El Ele’ kampanyası ile bugüne kadar 3 bin 429 depremzedeye sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında uygulanan ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik kampanyası büyümeye devam ediyor. İyilik kampanyası başladığı günden bu yana hayırseverler 412 bin 960 TL destekte bulundu. Deprem bölgelerinden Merkezefendi’ye gelen 3 bin 429 depremzedeye sıcak iftar yemeği ulaştırıldı. Sisteme kayıtlı, zorlu ekonomik şartlarda hizmet veren ve iyilik kampanyası ile destek olunan 30 restoranda hazırlanan iftar menüleri, afetzedelerin adreslerine teslim ediliyor. ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik kampanyasına destek olmak isteyen hayırseverler belediye ile iletişime geçerek yardımda bulunabilecekler.

“Dayanışmamız her gün büyüyor”

Zor günlerin üzerinden üstesinden her zaman birlik ve beraberlikle geldiklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dayanışmanın her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Doğan, “Hayırsever hemşerilerimizin ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik kampanyasına sağladığı destek sayesinde Merkezefendimize gelen depremzedelerimizin sofralarına sıcak iftar yemeği ulaşıyor, esnafımız da zorlu ekonomik şartlarda rahat bir nefes alıyor. Tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.