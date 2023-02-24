Deprem bölgelerinden gelerek Denizli’ye yerleşen afetzedeler, Merkezefendi Belediyesi’nin kurmuş olduğu Dayanışma Merkezi’nden mobilya, beyaz eşya ve insani yaşam malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Deprem bölgelerinden gelerek Denizli’ye yerleşen afetzedeler, Merkezefendi Belediyesi’nin kurmuş olduğu Dayanışma Merkezi’nden mobilya, beyaz eşya ve insani yaşam malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından ilçe genelindeki depreme yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerden etkilenen ve Denizli’ye gelerek evlere yerleşen afetzedeler, mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlarını da Dayanışma Merkezi ve Merkez Eli’nden karşılıyor. Yardımsever vatandaşların bağışladığı kullanılabilir durumdaki ev eşyaları, Merkezefendi Belediyesi ekiplerince ihtiyaç sahibi depremzedelerin evlerine ulaştırılıp yerleştiriliyor. Denizli’de evlere yerleşen depremzedelere verilmek üzere ‘kullanılabilir’ durumda olan başta beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası gibi ürünleri bağışlamak isteyen hayırseverler, yardımlarını Dayanışma Merkezi’ne getirebiliyor. Afetzedeler Dayanışma Merkezi’nden giyimden gıdaya, hijyen malzemelerinden bebek ürünlerine, kadar tüm insani yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

“Her zaman depremzedelerimizin yanındayız”

Afetzedelerin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak istediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Depremin olduğu günden itibaren el ele, birlik ve beraberlik içerisinde depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize gelerek ev tutan depremzedelerimiz, temel ihtiyaçlarının yanı sıra mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlarını Merkezefendi Kültür Merkezimizde bulunan ‘Dayanışma Merkezimizden ve Merkez Eli’nden karşılıyor. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, onlara burada bir yaşam alanı oluşturmak için desteklerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu zor günler, dayanışma ile aşılır. Her zor zamanda yardımlaşma örneği gösteren hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyor, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.