‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine kayıtlı restoranlarda hazırlanan iftarlıklar, Merkezefendi’deki depremzedelerin adreslerine teslim edilmeye başlandı.

Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında Merkezefendi Belediyesi tarafından uygulanan ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi kaldığı yerden devam ediyor. Sistemin açılmasıyla birlikte hayırseverlerin 80 TL ve katlarında yaptığı destek ile afet bölgelerinden Merkezefendi’ye gelen depremzedelere sıcak iftar yemekleri ulaştırılıyor.

Sisteme kayıtlı, zorlu ekonomik şartlarda hizmet veren ve iyilik hareketi ile destek olunan restoranlarda hazırlanan yemekler, afetzedeler tarafından belirtilen adreslere teslim ediliyor. ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine destek olmak isteyen hayırseverler yardımda bulunabilecekler.

“Dayanışmamız her zaman sürecek”

Güzel zamanların dayanışma ve yardımlaşma ile geleceğini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kötü günde, iyi günde her zaman yardımlaşan ve birlik olan bir Merkezefendi için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğin herkes için önemli olduğu düşüncesi ile birçok proje ve hizmet gerçekleştirdik. Bu hizmetlerimizin en önemlilerinden biri de ‘Merkezefendi El Ele’ hareketimizdir. Bu hareketimiz ile en başta yüreklere dokunuyor, sonra ekonomik anlamda ihtiyaç sahiplerimize destek oluyoruz. Maneviyatın önemli olduğu bu dönemde hayırseverlerimiz ile afetzedelerimiz ve esnafımızın arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Tüm hayırseverlerimizi hareketimize destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.