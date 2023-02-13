Merkezefendi Belediyesi, deprem bölgesinden Denizli’ye gelen afetzedelerin özellikle gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ‘Dayanışma Merkezi’ kurdu.

Merkezefendi Belediyesi, deprem bölgesinden Denizli’ye gelen afetzedelerin özellikle gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ‘Dayanışma Merkezi’ kurdu.

Merkezefendi Belediyesi, tüm ülkeyi etkileyen deprem afetinin ardından Denizli’ye gelen afetzedelerin yaralarını saracak. Yardım toplama merkezi olan Merkezefendi Kültür Merkezi ‘Dayanışma Merkezi’ne çevrildi. Depremzedeler ‘Dayanışma Merkezi’nden kullanılmamış kıyafet, ayakkabı, bot, eldiven, atkı, bere, kalın çorap, iç giyim, gıda, hijyen ürünleri, bebek bezi ve maması gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yardımseverler tarafından toplanan insani yaşam malzemeleri yaş ve ürün gruplarına göre kategorize ediliyor.

“Depremzedelerimize desteğimiz devam ediyor”

Denizli’ye gelen depremzedelere giyim ve gıda desteği sağlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana, göstermiş olduğunuz hassasiyet ve duyarlılığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yardım çağrımız üzerine, afetzedelerimize ulaştırmak için bizlere teslim ettiğiniz insani yaşam malzemelerini, her gün onlarca araç çıkararak deprem bölgelerine eşit bir şekilde ulaştırdık. Bugünden itibaren, yardım toplama noktamız olan Merkezefendi Kültür Merkezimizi, Merkezefendimize ve Denizli’mize gelen depremzede vatandaşlarımızın özellikle kullanılmamış kıyafet ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ‘Dayanışma Merkezi’ne çeviriyoruz. İlçemizde ve ilimizde ağırlayacağımız depremzedelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yardımlarınızı Merkezefendi Kültür Merkezimize getirmeye devam edebilirsiniz. Merkezefendi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yanındayız” diye konuştu.