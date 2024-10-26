Merkezefendi Belediyesi, Küratörlüğünü Yazar Özlem Özdemir’in üstlendiği ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’ 28 Ekim 2024 Pazartesi günü Denizlililer ile buluşturacak.

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet’in kadınlar için açtığı özgürlük kapısından cesurca ilerleyen kadınların öykülerini anlatan tarihi bir sergi olan “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi” ev sahipliği yapacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısından dolayı ertelenen “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi”nin açılışı, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapılacak. Küratörlüğünü Yazar Özlem Özdemir’in üstlendiği sergi 6 Kasım 2024 Pazar gününe kadar açık olacak.

Tarihi sergi üç önemli bölümden oluşuyor

Üç bölümden oluşan serginin ilk bölümünde Atatürk’ün kadına bakışını kronolojik olarak ortaya koyuluyor ve Türk kadınının haklarını kazanma sürecini dünyayla kıyaslayarak anlatılıyor. İkinci bölümde, fotoğrafların biyografilerle bütünleştiği 20 öncü kadının kapsamlı biyografileri detaylıca sergileniyor. Son bölümde ise dünden bugüne, bazıları bugün aramızda olan, adları bilinmeyen 100 kadının adlarını anarak, onlara da bir saygı duruşunda bulunuluyor. Sergide yer alan seçki, farklı meslek dallarında ilki başarmış ve gençlere ilham verecek işler ortaya koyan isimlerden oluşuyor.