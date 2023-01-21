Merkezefendi Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alan öğrenciler için ‘Karne Şenliği’ düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Eğitime, öğrenciye desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alan öğrenciler için ‘Karne Şenliği’ düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Eğitime, öğrenciye desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi karne alan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Karnelerini alan minikler, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen aktiviteler ile doyasıya eğleniyor. Karne şenliği programında 4 seanstan oluşan ’Sevimli Kahramanların Sürprizi’ isimli çocuk tiyatrosu sahneleniyor, minikler müzik, dans, oyun, resim ve yüz boyama yapıyor.

“Keyifli ve verimli bir tatil olsun”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da karne şenliğinde eğlenen çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Doğan, “Öğrencilerimizin tatil sürelerini keyifli, verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler ve tiyatro oyunları düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için her zaman öncelikli. Sizleri görmek, sizin heyecanınıza ortak olmak çok güzel. Gözlerinizdeki ışıltı, bizim için çok kıymetli. Karne şenliğimizde güzelce vakit geçirip eğlenin. Eğitime, öğrenciye desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Hepinize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Yarın Merkezefendi’de eğlence devam edecek

22 Ocak Pazar günü(yarın) Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, ’Neşeli Orman Dostları’ isimli çocuk tiyatrosu 12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30 saatlerinde 4 seans gerçekleştirilecek. Yine müzik, dans, oyun, resim, maskot ve yüz boyama etkinlikleri de yapılacak.