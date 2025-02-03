Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkına kurulan Buz Pateni Pisti’ne aileler ve çocukları yoğun ilgi gösteriyor.

Eğlenceli ve sportif etkinlikler düzenleyen Merkezefendi Belediyesi, çocukların ve yetişkinlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle, Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkına kurulan Buz Pateni Pisti’nde çocuklar sömestr tatili boyunca, bu eğlenceli sporu deneyimleme fırsatı buldu. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz girdiği Buz Pateni Pisti’nde çocuklar doyasıya eğleniyor. Çocuklar eğlenirken aileleri de pistin etrafına yerleştirilen alışveriş stantları ve yiyecek-içecek kiosklarında vakit geçiriyor. Binlerce vatandaşın ziyaret edip keyifli vakit geçirdiği Buz Pateni Pisti hizmet veriyor.

Mart ayına kadar açık olacak

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan Buz Pateni Pisti, Mart ayına kadar hizmet vermeye devam edecek. Bu etkinlik, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesini hem de sportif faaliyetlerde bulunarak fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek oluyor.