Budama mevsimine girilmesiyle beraber Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli bölgelerinde ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Budama mevsimine girilmesiyle beraber Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli bölgelerinde ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki sokak, park ve yeşil alanlardaki ağaç budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama çalışmalarında; kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları uzman personeller tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Ağaçların daha sağlıklı büyümesi için ilçenin dört bir yanında çalışmalara devam eden Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin son adresi İlbade Mahallesi oldu.

“İlçemizi güzelleştiriyoruz”

İlçede kontrollü bir şekilde budama işlemlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Budama çalışmaları yalnızca şehre görsel güzellik kazandırmak için değil ağaçların ömrünü uzatıp sağlıklı olmasını sağlamak ve hastalıklı ağaçların hastalığın yayılmasını engellemek. Kış döneminde ilçemizin sorumluluk alanlarında bulunan tüm parklar, yeşil alanlar ve yol kenarlarındaki ağaçlarda budama işlemlerini kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Budama işlemlerimiz Mart ayının sonlarına kadar devam edecek” diye konuştu.