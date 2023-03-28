Merkezefendi Belediyesi, mahalle iftarlarının ilkini İlbade Mahallesi’nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları devam ediyor. Ramazan ayında vatandaşı sofralarda buluşturan Merkezefendi Belediyesi, İlbade Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ndeki ilk iftarında binlerce kişi bir araya geldi. Kurulan iftar sofrasında Merkezefendililer orucunu birlikte açtı. İftar programı sonrası tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi. İftarını yapan vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

“Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”

Mübarek Ramazan ayının ilk toplu iftarını gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan "Ramazan ayı huzurdur, berekettir, birliktir ve kardeşliktir. Zor dönemler geçirdiğimiz şu günlerde, bizler sizlerden aldığımız destek ve motiveyle çalışıyoruz. 6 Şubat’ta kötü bir doğal afet yaşadık. Ben deprem bölgesinde vefat eden bütün hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek, yaptığımız işlerle ve projelerle atlatacağız. Sizler 2019’da bizlere sahip çıktınız gönül verdiniz destek oldunuz, bizde aynı inançla aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Şunu da söylemek istiyorum ki; bugün ilk iftarımız ve ilk iftarımızı İlbade Mahallemizden başladık. Ramazan ayınız hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Gönlümüz her daim bir, soframız bereketli olsun" diye konuştu.