Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Bağımlılıklar ve Ailenin Rolü Semineri’ vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Merkezefendi Belediyesi Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi’nde ‘Bağımlılıklar ve Ailenin Rolü Semineri’ düzenlendi. Seminere Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Derin Asya Karaca, Sosyolog ve Aile Danışmanı Gamze Gürel, Dikkat Eğitmeni ve Aile Danışmanı Özden Güney konuşmacı olarak katıldı. Büyük ilgi gören seminer, ailelerin ve çocuklarının bağımlılıklarla mücadelesinde katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildi. Seminerde, bağımlılıklarla nasıl mücadele edilir, çocukların üzerindeki etkileri nasıl en aza indirilir ve ailenin bu konudaki rolü nedir konuları ele alındı. Programa katılan vatandaşlar da merak ettiği konuları konuşmacılara sorarak bilgiler aldı.