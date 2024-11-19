Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Bağımlılıklar ve Ailenin Rolü Semineri’ gerçekleştirilecek.

Aile ve çocuk gelişimine önem veren Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nce ‘Bağımlılıklar ve Ailenin Rolü Semineri’ düzenlenecek. Seminere Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Derin Asya Karaca, Sosyolog ve Aile Danışmanı Gamze Gürel, Dikkat Eğitmeni ve Aile Danışmanı Özden Güney konuşmacı olarak katılacaklar. Ailelerin ve çocuklarının bağımlılıklarla mücadelesinde katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek olan seminerde, bağımlılıklarla nasıl mücadele edilir, çocukların üzerindeki etkileri nasıl en aza indirilir ve ailenin bu konudaki rolü nedir konuları ele alınacak.

Seminer, 20 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Merkezefendi Belediyesi Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek.