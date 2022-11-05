Merkezefendi Belediyesi’nin, ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ etkinliklerinde, Tiyatro oyuncusu ve Yazar Utku Erişik sahne alacak. Gösteri, 9 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi’nin, ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ etkinliklerinde, Tiyatro oyuncusu ve Yazar Utku Erişik sahne alacak. Gösteri, 9 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yılının anısına çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Tiyatro oyuncusu ve Yazar Utku Erişik, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı ‘Beni Hatırlayınız’ isimli tek kişilik tiyatro gösterisi ile Merkezefendililerle buluşacak. Tiyatro oyuncusu Erişik, 9 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahne alacak. İki perdeden oluşan gösteri 2 saat sürecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84.yıldönümünde, onu bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anacağız. 9 Kasım Salı günü gerçekleştireceğimiz tek kişilik gösteride Tiyatro oyuncusu Utku Erişik, Atatürk’ü anlatacak. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği tüm değerlere hep birlikte sahip çıktığımızı göstermek için tüm Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyorum” diye konuştu.