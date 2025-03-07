Merkezefendi Belediyesi tarafından 18 yaş üzeri vatandaşlar için ücretsiz A1 ve A2 seviye İngilizce kursu verilecek.

Merkezefendi ilçesi genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor. Eğitime her zaman katkıda bulunan Merkezefendi Belediyesi tarafından A1 seviye İngilizce kursu açılacak. Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz kurstan, 18 yaş üzeri Merkezefendililer faydalanabilecek. Kayıtlar, Adalet Mahallesi 10127 Sokak’ta bulunan Merkez Kütüphane’den yüz yüze yapılacak.

Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından verilecek olan kurs programı, temel İngilizce dil bilgisi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Derslerde günlük konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri üzerinde çalışılacak.