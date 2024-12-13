Merkezefendi Belediyesi tarafından 7. kez düzenlenecek olan Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başkan Doğan, “İlçemizde çalışan ve üreten kadın istihdamının artması bizleri son derece mutlu ediyor. Kadınlarımızın yoğun talebi ve büyük desteği ile festivalimiz geleneksel hale geldi” dedi.

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez 2021 yılında düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, 7. kez gerçekleştirilecek. 250 standın yer alacağı, girişimci kadınların ürünlerini sergileyeceği yılbaşı konseptli festival, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Stantlar, 3 gün boyunca saat 22.00’ye kadar açık olacak.

Ayrıca 30 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de Türkiye’nin sevilen programı Kafa Radyo’da ‘Nihat’la Sivrisinek Canlı Yayını ve saat 20.30’da Nihat Sırdar’la 90’lar Kafası programı Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında gerçekleştirilecek.

“Kadınlarımız çok memnun, biz çok mutluyuz”

Düzenledikleri festivaller ile birçok girişimci kadının gelir elde ettiğini, iş yeri sahibi olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizi 7. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki burada kadınlarımızın çok büyük desteği ve yoğun talebi var. Onlar sayesinde bu güzel festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Birbirinden güzel, emek emek yapılmış ürünler stantlarda yer alıyor, satılıyor. Kadınlarımızın bütçelerine katkıda bulunuyoruz, onlara destek oluyoruz. Hemşehrilerimizin de katılımı her seferinde yoğun oluyor. Festivalimizde birçok alanda etkinlik düzenliyoruz. Her seferinde dolu dolu, keyifli ve eğlenceli geçen festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Festival Programı

Festivalin açılışı 20 Aralık Cuma günü saat 12.30’da yapılacak. Açılış töreninin hemen ardından Ritmin Melekleri birbirinden eğlenceli şarkıları çalarak performanslarını sergileyecekler. Aynı gün saat 20.00’de Güvenç Yıldırım, Denizlililere eğlenceli ve keyifli bir akşam yaşatmak için sahne alarak konser verecek. Festivalin ikinci gününde saat 14.00’te Yazar Dilek Cesur, ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ semineriyle okurlarıyla bir araya gelecek. Saat 15.00’te ‘Kadın Belediye Başkanlarıyla Söyleşi’ ve saat 16.00’da Ritmin Melekleri sahnede olacak. Festivalin üçüncü gününde saat 15.00’te yüz yogası etkinliği, saat 17.00’de ise Ceren Özdemir Darbuka Show ile tüm katılımcıların eğleneceği gösteri olacak.