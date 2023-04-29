Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere destek vermek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile geçen yıl 300 bin fideyi üreticiye teslim eden Merkezefendi Belediyesi, bu kez 400 bin fideyi üreticiler ile buluşturdu. Üretimin artmasını sağlamak adına yapılan bu destekle Merkezefendi’de sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtımlar köyden mahalle statüsüne dönen Üzerlik, Kumkısık, Yeşilyayla, Çeltikçi, Altındere, Salihağa Mahalleleri ile belde statüsünden mahalle statüsüne dönen Aşağışamlı, Başkarcı ile hala az da olsa tarımsal üretimin olduğu Bereketler, Hallaçlar, Hisar, Kadılar ve Eskihisar mahallelerinde de destek sağlandı. Son dağıtım ise üreticilerin katılımıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

“Üreticilerimiz üretken ve çalışkan”

Tarım anlamında Merkezefendili vatandaşlara bugüne kadar birçok destekte bulunduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gerçekleştirdiğimiz fide dağıtım programımız ile 2023 yılında 400 bin fidemizi üreticimizle buluşturmuş olduk. Tarımda siz değerli hemşehrilerimize gübre ve kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteklerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde tarımın ve üretimin yaygınlaştırılmasını istiyorum. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.