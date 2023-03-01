Denizli’ye gelen depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri Merkezefendi Belediyesi ‘Dayanışma Merkezi’nden bugüne kadar 3697 kişi yararlandı.

Denizli’ye gelen depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri Merkezefendi Belediyesi ‘Dayanışma Merkezi’nden bugüne kadar 3697 kişi yararlandı.

Deprem afetinin yaşandığı ilk günden buyana afetzedeleri yalnız bırakmayan ve yaralarını sarmak için seferber olan Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi’ne kurulan Dayanışma Merkezi, afet bölgesinden Denizli’ye gelen vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Kullanılmamış kıyafetten gıdaya, kişisel bakım ürünlerinden hijyen malzemelerine, bebek mamasından bebek bezine, oyuncaktan kırtasiye malzemelerine, beyaz eşyadan mobilyaya kadar her türlü ihtiyacın karşılandığı Dayanışma Merkezi’nden şu ana kadar 3697 depremzede faydalandı. Afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik destekte bulunmak isteyen vatandaşlar yardımlarını, Merkezefendi Kültür Merkezi Dayanışma Merkezi veya telefon numarası ile ulaştırabilecek. Yeni ihtiyaç listesi içerisinde yer alanlar ise “Kuru gıda, kırtasiye malzemeleri, kadın ve erkek iç giyim, kadın ve erkek pijama, çocuk iç giyim, çocuk pijama, ayakkabı, bot, kişisel bakım ürünleri ve hijyen malzemeleri”

“Hem yardımlar hem de ihtiyaçlar artıyor”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Şehrimize gelen depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya el ele, birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Hayırsever hemşehrilerimiz tarafından Dayanışma Merkezimize getirilen temel yaşam malzemelerini ve Merkez Eli’ne ulaştırılan kullanılabilir durumda olan beyaz eşya ve mobilyaları afetzedelerimize teslim ediyoruz. Bugüne kadar binlerce depremzede vatandaşımız Dayanışma Merkezimizden ihtiyaçlarını karşıladı. Tabi ki hem yardımlar hem de ihtiyaçlar artıyor. Misafirperverliğini her şekilde gösteren ve depremzede vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışarak destek olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu günleri dayanışma ile aşacağız” diye konuştu.