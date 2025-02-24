Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavlarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi eğitime olan desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi’nce üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenleniyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde yapılacak sınavların üçüncüsü gerçekleştirildi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’ndaki sınavlar, iki günde de gençlerin katılımıyla tamamlandı. 22 ve 23 Şubat tarihlerinde yapılan sınavların sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Merkezefendi Belediyesi web sayfasını ziyaret edebilirler. Bir sonraki ücretsiz deneme sınavlarının günü ve saati ilerleyen günlerde Merkezefendi Belediyesi tarafından duyurulacak.