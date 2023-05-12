Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na özel satranç turnuvası düzenleyecek.

Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na özel gerçekleştirilecek satranç turnuvasına katılım sağlamak isteyen 2022-2023 vizeli TSF Lisansı’na sahip 2014 ve önceki yıllarda doğan sporcular, 18 Mayıs 2023’e kadar resmi internet sitesinden başvuru yapabilir.

Başvuruların ardından 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Denizli Satranç Spor Salonunda gerçekleştirilecek. 8 Farklı Kategoride yapılacak turnuvada, Merkezefendi Belediyesi her kategoride ilk 3 dereceyi elde eden sporculara Kupa verecek. 4 ve 10. sırada dereceleri elde eden sporculara Madalya verilecek.