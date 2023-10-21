Merkezefendi Belediyesi, her yıl 20 milyon 160 bin adet mavi ve siyah atık poşetini hanelere ulaştırıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çöp poşeti dağıtan birkaç belediyeden biri olarak; doğaya, ekonomiye ve ekosisteme önem veriyor, daha sağlıklı ve temiz bir gelecek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin daha temiz bir çevre ve doğa için gerçekleştirdiği çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, evsel ve ambalaj atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi ve kolaylıkla ayrıştırılması için ilçe genelinde mavi ve siyah atık poşeti dağıtıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ev ev dolaşarak atık poşetlerini hanelere teslim ediyor. Her yıl 140 bin haneye 20 milyon 160 bin adet mavi ve siyah atık poşeti dağıtılıyor.