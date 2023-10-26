Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası, ‘Atatürk Diyor ki’ 100. Yıl Oratoryosu gerçekleştirecek.

Cumhuriyet’in 100. yılının, hak ettiği coşkuyla kutlanması için çalışmalar gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yakışır, konserden fener alayına, gösterilerden yarışmalara birçok etkinliğin yer aldığı bir etkinlik programı hazırladı. Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın birlikte hazırladığı ‘Atatürk Diyor ki’ 100. Yıl Oratoryosu, 27 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Oratoryo, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

100. Yıl Oratoryosunda, Cumhuriyetin nasıl kurulduğu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Cumhuriyetin Türk milletine ne gibi değerler sağladığı ele alınacak.