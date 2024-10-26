Merkezefendi Belediyesi tarafından Karahasanlı Mahallesi’nde ‘100. Yıl Meydanı ve Anıtı’ açılış töreni gerçekleştirilecek. Başkan Doğan, “Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nce, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak Karahasanlı Mahallesi’ne ‘100. Yıl Meydanı ve Anıtı’ kazandırıldı. Meydanın ve anıtın açılışı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da Karahasanlı Mahallesi 2017-2091 Sokak Kesişimi Karahasanlı Pazaryeri üstünde gerçekleştirilecek.

"Bu kıymetli mirası hep koruyacak ve yaşatacağız"

Merkezefendi’yi her geçen gün güzelleştirmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Cumhuriyetimizin 101. yılını gurur ve onurla kutluyoruz. Bizlere emanet edilen bu kıymetli mirası her zaman koruyacak ve yaşatacağız. Karahasanlı Mahallemizde ‘100. Yıl Meydanı ve Anıtı’nın açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizi simgeleyecek olan anıtımızın ve meydanımızın açılışına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.