Merkezefendi Belediyesi fırın, pastane, kasap ve şekercilerdeki kontrol ve denetimlerini Kurban Bayramı öncesinde de yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmeleri için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nce ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı’nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ekmek fiyat ve gramajı, depo ve imalat yerleri ve çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu gibi konularda kontroller gerçekleştiriyor.

“Denetimlerimiz sıkı bir şekilde sürüyor”

Denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kurban Bayramı öncesinde gıda güvenliği ve sağlığımız için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki fırın, pastane, kasap, şekerci gibi iş yerlerinde denetimlerini detaylı olarak sürdürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemli” diye konuştu.