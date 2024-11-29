Merkezefendi Belediyesi, 2024 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 2. taksit ödemeleri için 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü de veznelerin hizmet vereceğini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi veznelerde yığılma olmaması, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için çalışmalara devam ediyor. 2024 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 2. taksit ödemeleri Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası Veznesi, Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü Veznesi, Merkezefendi Kültür Merkezi Veznesi ve Merkezefendi Belediyesi web sayfasından gerçekleştiriliyor.

Son ödeme günü 2 Aralık olan ödemeler için Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasındaki vezneler, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.