Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde ‘Denizli minikler ve küçükler okullar arası tenis turnuvası’ gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde ‘Denizli minikler ve küçükler okullar arası tenis turnuvası’ gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki etkinlikleri ve spora verdiği desteklere devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Denizli minikler ve küçükler okullar arası tenis turnuvası’ gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde düzenlenen tenis turnuvasına 108 sporcu katılım sağladı. 10 okulun yer aldığı turnuvada, iki farklı sahada oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu.

Çekişmeli mücadeleler sonunda toplam 108 sporcu tenis turnuvasında dereceye girmek için mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.