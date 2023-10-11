Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği Merkezefendi Sanat Merkezi’ndeki kurslar devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yapılan çalışmalarla ilgili kursların devam edeceğini belirterek “Sanatla iç içe bir nesil yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Sanat alanındaki hizmet ve projelerine tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin kültürüne ve tarihine ışık tutmak, sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek ve 7’den 70’e tüm kursiyerlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Merkezefendi’ye kazandırılan ‘Merkezefendi Sanat Merkezi’ndeki kurslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezefendi Sanat Merkezi’nde; piyano, keman, gitar, perküsyon, bateri, bağlama, bas gitar, elektro gitar, çello, klarnet, şan, ritim ve orff gibi enstrüman kursları veriliyor. Güzel Sanatlar Lisesi’ne ve fakültesine hazırlanmak isteyen öğrencilere Merkezefendi Sanat Merkezi’nde Akademik Resim kursu da veriliyor. Aynı zamanda; seramik, tel kırma, ürün tasarım ve ev dekorasyonu kursları da bulunuyor. ‘Merkez Çarşısı’na üye, ‘E-Ticaret’e meraklı ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen girişimcilere Merkezefendi Sanat Merkezi’nde eğitim veriliyor.

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Talepler doğrultusunda Merkezefendi Sanat Merkezimizde hemşehrilerimize ücretsiz kurs imkânı sunuyoruz. Merkezefendimizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi sanat ile buluşturuyor, sanat ile iç içe bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Uzman kadromuz ve eğitim anlayışımız ile bir çok branşta kurslarımız devam ediyor. Merkezefendi, kültürün ve sanatın merkezi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.