Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tek bir amacımız var, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Merkezefendi” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tek bir amacımız var, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Merkezefendi” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde güzel bir görünüm ve konforlu ulaşım sağlamak için üst yapı çalışmaları devam ediyor. Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalarda Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi’nde çalışmalarını tamamladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, üst yapı çalışması tamamlanan Merkezefendi Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Merkezefendi Mahallesi’ne 45 bin metrekarelik sıcak asfalt serimi, 120 bin metrekarelik kaldırım parke taşı, 40 bin metrekare uzunluğunda kaldırım bordür taşı döşemesi ve 20 bin metreküplük alana beton dökme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmaların gerçekleştirildiği tüm sokaklarda elektrik ve telefon hatları yer altına alınıp, yeni tip aydınlatma direkleri dikildi. Merkezefendi Mahallesi böylece daha modern bir görünüme kavuştu.

“Daha güzel, daha yaşanabilir bir Merkezefendi”

Gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarıyla ilçenin çehresinin değiştiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Mahallemizde alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından üst yapı çalışmalarımıza son hızımızla başlamıştık. Bugün itibariyle 120 metrekarelik alanda üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. İlçemizi marka haline getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Sadece Merkezefendi Mahallemizde değil ilçemizin çeşitli bölgelerinde üst yapı çalışmalarımız devam etmekte. Tek bir amacımız var, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Merkezefendi’yi hep birlikte oluşturmak. Merkezefendi Mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.