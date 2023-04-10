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Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’na başvuru yapan katılımcıların seçmeleri ise 15-16 Nisan tarihinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür ve sanat anlamında çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, yeni yetenekleri ilçeye kazandıracak. Merkezefendi Belediyesi’nin Kültür Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuruları başladı. Türk Halk Müziği’ne ilgi duyan ve koro çalışmalarında yer almak isteyen 16-35 yaş aralığındaki katılımcılar başvurularını 10-14 Nisan tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen yapabilecek.

Merkezefendi Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuruları bugün itibariyle günü başladı.

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