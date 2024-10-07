DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından ilk kez sahnelenen "Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki" isimli çocuk tiyatro oyununa tiyatro severler ve minikler yoğun ilgi gösterdi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, hem yetişkinler için hem de minikler için oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncularının oynadığı "Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki" isimli tiyatro oyunu tiyatro severler tarafından büyük ilgi gördü. Tiyatro oyuncuları sergiledikleri performanslar ile minikleri ve aileleri kahkahaya boğdu. Miniklerin keyif alarak izlediği oyunda doğaya saygı, çevre temizliği, dostluk ve arkadaşlık gibi değerleri eğlenerek öğrendi. Keyifli anların yaşandığı, tiyatro oyunu seyirciler tarafından tam not aldı. Oyun sonunda tiyatro ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.