Merkezefendi Kent Tiyatrosunun Ekim ayı oyun takvimi açıklandı. Tiyatro ekibi, Eylül’de ayında 8 gün seyircisiyle buluşacak.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine devam ediyor. Belediye bünyesinde 2020 yılında ilk kez kurulan ve bugüne kadar oynadığı birçok oyun ile Denizlililerin beğenisi kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun, Ekim ayındaki oyun takvim duyuruldu. Oyunların hazırlıklarını tamamlayan tiyatro ekibi, seyircisi ile buluşmayı bekliyor. Tiyatro ekibi, 4-6-9-13-16-18-23-31 Ekim tarihlerinde sahne alacak.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Mavi Kuş isimli masal saati etkinliğini 4 Ekim Cuma günü saat 10.30’da Merkez Kütüphane’de gerçekleştirecek. Tiyatro ekibi ardından Dodo’nun Okyanus Sirki oyununu 6 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi, Mavi Kuş isimli masal saati etkinliğini 9 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi, Obur ile Geveze Define Peşinde oyununu 13 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi, Sınır isimli oyunu 16 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi, Bonbon ve Şeker isimli kukla tiyatrosunu 18 Ekim Cuma günü saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi, Obur ile Geveze Define Peşinde oyununu 23 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi ve Bonbon ve Şeker isimli kukla tiyatrosunu 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da Merkez Kütüphane’de oynayacak.

Oyunlara rezervasyon yapılacak

Ayrıca, hafta içi ve okul saatleri içerisindeki oyunlara en az 35 kişilik olmak üzere toplu rezervasyon 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden, hafta sonu ve akşam saatlerinde olan oyunlara online rezervasyon üzerinden yapılacak. Online rezervasyon sistemi oyunlara 4 gün kala açılacak.