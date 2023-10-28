Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın hazırladığı ‘Atatürk Diyor ki’ 100. Yıl Oratoryosu salonu tıklım tıklım dolduran izleyenlerden tam not aldı. Oyun sonunda tüm salon Türk bayrakları ile marşlar söyledi.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi gerçekleştirdiği etkinliklerle Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın yüzüncü yıla özel olarak hazırladığı ‘Atatürk Diyor ki’ 100. Yıl Oratoryosu sahnelendi. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki gösteriyi izlemeye gelen Merkezefendi ve Denizlililer salonu doldurdu.

Cumhuriyetin, Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu, nasıl ve hangi zorluklarla kurulduğunun anlatıldığı 100. yıl oratoryosunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o süreçteki hatıralara ve hikayelerine de yer verildi. Cumhuriyetin kuruluşunun ve değerlerinin önemini vurgulayan, geleceğe umutla bakmamız gerektiğini belirten gösteride, Atatürk ve kahraman silah arkadaşları bir kez daha saygı ve minnetle anıldı. Oratoryonun sonunda ise tüm salon Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.