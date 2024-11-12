Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan ‘Sınır’ isimli yetişkin tiyatro oyunu tiyatro severler ile buluşacak.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine devam ediyor. Belediye bünyesinde 2020 yılında ilk kez kurulan ve bugüne kadar oynadığı birçok oyun ile Denizlililerin beğenisi kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 12 Kasım Salı (bugün) günü saat 20.00’de ‘Sınır’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı ‘Sınır’ isimli tiyatro oyununun konusu ise; evlerinden, sevdiklerinden uzakta, silahların gölgesinde, ülkelerinin sınırını korumakla görevlendirilmiş iki komşu ülkenin askerleri arasında geçen, kara mizah öğeleriyle yüklü, savaş zıttı bir oyun. Oyunların hazırlıklarını tamamlayan tiyatro ekibi, seyircisi ile buluşmayı bekliyor.