Hazırladıkları oyunlarla Denizlililerin ilgisi toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun Kasım ayı oyun takvimi açıklandı. Tiyatro ekibinin, ilk oyunu 6 Kasım’da gerçekleşeceği belirtildi.

İlçe genelindeki çalışmaları sürdüren Merkezefendi Belediyesi, kültür sanat alanındaki etkinlikleriyle devam ediyor. Hazırladıkları oyunlarla Denizlililerin ilgisini toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun, Kasım ayındaki oyun takvimi duyuruldu. Oyunların hazırlıklarını tamamlayan tiyatro ekibi, yetişkin ve minik seyircileri ile buluşmayı bekliyor.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Bonbon ve Şeker Kukla Tiyatrosu oyunu 6 Kasım Çarşamba saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Tiyatro ekibi ardından Mavi Kuş Masal Saati 8 Kasım Cuma günü saat 10.30’da Merkez Kütüphane, Sınır Oyunu 12 Kasım Salı günü saat 20.00’da Merkezefendi Kültür Merkezi, Mavi Kuş Masal Saati 15 Kasım Cuma günü saat 10.30’da Merkez Kütüphane, Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki Oyunu 20 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi, Söz Veriyorum Tiyatro Oyunu 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00’da Merkezefendi Kültür Merkezi, Kırmızı Toka 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da Merkezefendi Kültür Merkezi ve Bonbon ve Şeker Kukla Tiyatrosu 29 Kasım Cuma günü saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde oynanacak.