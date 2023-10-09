Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, 11 Ekim Çarşamba günü ücretsiz olarak sahneleyecekleri oyunla tiyatro severler ile bir araya gelecek.

Merkezefendi Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine tiyatro oyunları ile devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının sahne alacağı “3 Beş 8 ve Diğer Şeyler” isimli oyun 11 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu’nda oynayacak. Davetiye ile giriş yapılacak olan tiyatro oyununu izlemek isteyen sanatseverler, davetiyelerini Merkezefendi Kültür Merkezi’nden temin edebilecek.