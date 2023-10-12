Merkezefendi Kent Tiyatrosu, düzenledikleri tiyatro oyunuyla Denizlili vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Denizli Merkezefendi Kent Tiyatro ekibi “3 Beş ve 8 Diğer Şeyler” isimli oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu dolduran sanatseverler, oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Tiyatro oyununu sahneleyen Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Eğlenceli ve komik anların yaşandığı tiyatro oyunu seyirciler tarafından tam not aldı. Birol Tezcan, Ceyhun Atmaca ve Sinan Küçüköz’ün yazdığı ve Selahattin Doğramacı’nın yönetmenliğini yaptığı oyun sonunda tiyatro ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.