Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Üç İyi" isimli çocuk tiyatro oyununa tiyatro severler ve minikler büyük ilgi gösterdi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Senaryosunu Merkezefendi Kent Tiyatrosu yazarlık kursiyerinin yazdığı, oyun müziklerini Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın bestelediği ve oyununu Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncularının oynadığı “Üç İyi” isimli tiyatro oyunu tiyatro severler tarafından büyük ilgi gördü. Tiyatro oyuncuları sergiledikleri performanslarla minikleri ve aileleri kahkahaya boğdu.

Miniklerin keyifle izlediği oyunda doğaya saygı, hayvan sevgisi, dostluk ve arkadaşlık gibi değerleri eğlenerek öğrendi. Keyifli anların yaşandığı, tiyatro oyunu seyirciler tara fından tam not aldı. Oyun sonunda tiyatro ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.